310 % نمو التجارة البينية بين رأس الخيمة وأستراليا 2018

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أكد محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، أن استراتيجية الغرفة تركز على التواصل مع الدول الواعدة بهدف الترويج لاقتصاد رأس الخيمة، وبناء علاقات تعاون بين مجتمعات الأعمال والتعريف بأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة. وأشار إلى أن العلاقات التجارية مع أستراليا شهدت تحسناً ملحوظاً خلال العام الماضي، فقد نمت التجارة البينية بين رأس الخيمة وأستراليا بنسبة 310%.

جاء ذلك خلال لقاء تم مؤخراً جمع النعيمي مع إيان هاليداي، القنصل العام والمدير العام للمفوضية الأسترالية للتجارة والاستثمار في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، في مقر المفوضية بدبي، بحضور محمد السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ودعا رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، القنصل الأسترالي إلى المشاركة في فعاليات المعرض الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المزمع عقده في نوفمبر المقبل. وقال: المعرض يلقى إقبالاً متميزاً على المشاركة فيه، حيث بلغ عدد الدول التي أكدت مشاركتها 33 دولة حتى الآن، ومنها أمريكا وبريطانيا والهند والصين وسلوفانيا وكوستاريكا وغيرها من الدول التي لديها الخبرة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يؤكد على جاذبية رأس الخيمة الاستثمارية.

من جانبه قال إيان هاليداي، القنصل العام والمدير العام للمفوضية الأسترالية للتجارة والاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، إن المعرض يمثل فرصة لدعم وتعزيز التعاون الاستثماري بين رأس الخيمة وأستراليا بما يساهم في تسهيل ازدهار قطاعات الأعمال وتعزيز قدراتها من خلال التنسيق مع الجهات ذات الشأن الاقتصادي.