دبي أفضل وجهة سفر إقليمية صديقة للمرأة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أدرجت مجلة «CEOWORLD» العالمية إمارة دبي ضمن إحدى أكثر وجهات السفر الصديقة للمرأة في العالم لعام 2019، وفق مسح أجرته المجلة محتلة المركز الأول إقليمياً والمركز 28 عالمياً، وذلك بفضل الأمن الذي توفره، علاوة على الجانب الترفيهي.

نتجت تلك البيانات عن مسح سنوي شمل 85 ألف مسافرة منفردة و9 آلاف وكيل سفر في 82 دولة بتكليف من المجلة، حيث أجريت الدراسة على مدى ثلاثة أشهر، من 20 يناير إلى 19 أبريل 2019، وكانت السلامة والأمن من أهم الأولويات بالنسبة للنساء الراغبات في السفر بمفردهن.

ووضع تصنيف 2019 مدينة ملقا الإسبانية في المركز الأول، تلتها مدينة براغ في جمهورية التشيك، ثم طوكيو في المركز الثالث، وتشنغدو الصينية في المركز الرابع متقدمة على العاصمة الهندية نيودلهي صاحبة المركز الخامس. بينما احتلت بانكوك المرتبة السادسة، وريكيافيك في المركز السابع. كما شغلت روما وملبورن ومدينة نيويورك المراكز الثامن والتاسع والعاشر، فيما خلت القائمة التي ضمت 30 مدينة من أي مدينة عربية أخرى بخلاف دبي.