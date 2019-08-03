رئيس المكتب الدولي للمعارض: الإمارات قامت بعمل عملاق تحضيرا لإكسبو 2020

المصدر: وام

أكد ستين كريستنسن، رئيس المكتب الدولي للمعارض أن دبي تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي سيجعل منها مركزا عالميا ومحط أنظار كل دول المعمورة في العام المقبل، حين تحتضن معرض إكسبو 2020.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام " في باريس إن معرض إكسبو 2020 في دبي سيكون استثنائيا وكبيرا بكل المقاييس، لأن العمل يتعلق بعمل عملاق ومهني.

وأضاف "لقد تابعت شخصيا منذ أن توليت رئاسة المكتب الدولي للمعارض الأشغال الجارية مرحلة مرحلة ولحظة بلحظة، ويمكن أن أقول إن كل شيء كان في المستوى ويسير وفق الأجندة الزمنية المرسومة له، لذلك نحن مطمئنون ولم تواجهنا أي مشكلة مع أصدقائنا الإماراتيين في كل المراحل التي تابعناها معهم خلال التحضيرات والاستعدادات والأشغال والمشاريع الكبيرة.

وأوضح "دبي أبدعت بأفكارها الخاصة ورؤاها في الانفتاح والاستماع والتطوير في تطبيق كل الخطة التي تم الالتزام بها، وبالنظر إلى الاستعدادات الواسعة الجارية على قدم وساق لدى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والاستثمارات الضخمة التي يقومون بها، من المؤكد أن دبي تسير على طريق سيفضي إلى نجاح باهر لواحدة من أهم دورات إكسبو في العالم".