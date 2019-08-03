«فيفر دومان»: دبي مدينة طليعية وجريئة

المصدر: دبي - سيد صالح

وصف موقع «فيفر دومان» الفرنسي دبي بأنها مدينة طليعية تواقة إلى الريادة دوماً، كما وصفها بأنها جريئة ودائماً ظاهرة في المقدمة، ولا تختفي مطلقاً.

ونشر الموقع أمس، تقريراً خاصاً عن طموح دبي في مجال طباعة المباني، مؤكدا أنها تهدف إلى طباعة ربع مبانيها باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030، وأوضح أن هذا الطموح الجريء ليس بغريب على دبي، التي لها بالفعل تجارب ريادية سابقة في مجال الإنشاءات، مثل البناء على أرض ملحية وتحويل مياه البحر إلى جزر اصطناعية.

وأضاف التقرير أن تجربة طباعة المباني نفسها كانت دبي سباقة فيها حينما شيّدت أول مكتب مطبوع في العالم، وكان ذلك في عام 2016، حينما طبعت مكتباً في غضون 17 يوماً فقط باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، مسجلة رقماً قياسياً عالمياً آنذاك.

وأشار التقرير «فيفر دومان» في الختام إلى أن دبي اتجهت إلى طباعة المباني في ظل احتياجها إلى نموذج إنشائي يستغرق وقتاً أقل، كي يستوعب النمو السكاني والتوسع الإنشائي المتسارعين في الإمارة، ويتسق مع عالم دبي الجميل. لذا، كان تفكير دبي في طباعة المباني كي تصنع به حدوداً ومعايير جديدة في صناعة الإنشاءات.