رأس الخيمة ضمن أفضل عطلات الخريف

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلت رأس الخيمة في قائمة أفضل وجهات عطلات الخريف نشرها موقع «وومان مان هوم» في مصاف وجهات عطلات عالمية عريقة مثل كريت في اليونان وقبرص وتركيا وتونس والهند.

وقال التقرير: إن رأس الخيمة هي المكان الذي يذهب إليه سكان الإمارات طلباً للاسترخاء والسكينة، حيث توفر المدينة جواً مثالياً من الهدوء والسكينة للاستجمام والاسترخاء. لذلك إذا كنت بحاجة فعلاً إلى الابتعاد عن جو العمل والاستراحة، قم بالحجز في والدورف أستوريا وقضاء بعض الوقت بجوار حمام السباحة.

ويمتاز الفندق بضخامته مع ملعب غولف خاص ومركز تجاري قريب، ويحتوي على حمام سباحة عائلي. ولمن يرغب بالاستمتاع بربوع الطبيعة ما عليه سوى التوجه إلى أعلى جبل في الإمارات - جبل جيس - الذي يتمتع بإطلالة جميلة.