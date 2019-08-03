عروض صيفية من «سانت ريجيس أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن فندق «سانت ريجيس أبوظبي» عن عدد من العروض الصيفية للنزلاء تشمل وجبات فاخرة في مطعم «ذا تيراس» على الكورنيش، تتبعه إقامة مترفة في إحدى غرفه المميزة ذات الإطلالة الخلابة على مياه الخليج العربي.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بوجبة برنش شهية وغنية على طريقة سانت ريجيس الفخمة، حيث سيكون هنالك تشكيلة واسعة من المأكولات البحرية الطازجة ومنصات الشواء الحية التي تقدم أجود أنواع اللحوم، بالإضافة إلى الغرف الخاصة بالأجبان والحلويات والشكولاتة.

ويشمل العرض نادي نيشن ريفيرا الشاطئي، جنة الصحة والاستجمام، والذي يتضمن شاطئاً خاصاً يمتد على مسافة 200 متر، وأكواخاً شاطئية منعزلة، وبركة سباحة شاسعة محاطة بالحدائق الغناء، ومزودة بمنصة مشروبات خاصة، بالإضافة إلى مرافق اللياقة البدنية المتنوعة.