الإمارات نموذج لديناميكية الأعمال

المصدر: دبي - البيان

وصف موقع «انهاوس كوميونيتي» الشبكي دولة الإمارات بأنها مثال نموذجي في ديناميكية الأعمال التجارية موضحاً أن مرونة قوانينها وخاصة قوانينها المتعلقة بالتجارة، المال والأعمال ليست استثناءً من هذه المرونة.

ونشر الموقع المختص بشؤون القوانين حول العالم ويقع مقره الرئيس في هونغ كونغ تقريراً خاصاً أمس عن القوانين التجارية في الإمارات. وذكر التقرير أن التغييرات الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الإمارات العام الماضي وشرعت في تطبيقها خلال العام الجاري، والتي أتاحت للوافدين المقيمين في الدولة ملكية مشروعاتهم التجارية وشركاتهم القائمة عليها في بعض القطاعات بنسبة 100% تعد من أهم صور الديناميكية التي تتمتع بها الإمارات، حيث استطاعت من خلال هذه التغييرات إزالة عقبة كؤود كانت تعترض طريق الأجانب الراغبين في ممارسة أنشطة تجارية في الإمارات.