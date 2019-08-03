«إكسفورد بزنس جروب»: دبي الأكثر تشجيعاً للشركات الناشئة إقليمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت مؤسسة «إكسفورد بيزنس جروب» البريطانية للدراسات الاقتصادية أن دبي تعد من أنضج الأسواق على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما يتعلق بإدراك قيمة الشركات الناشئة، وتزويدها بكل صور الدعم التي تحتاجها، خصوصاً الدعم المالي، حيث تعد دبي أيضاً من أكثر أسواق المنطقة قدرة على جمع الأموال للشركات الناشئة.

ونشرت المؤسسة أمس تقريراً عن اهتمام دبي بالشركات الناشئة وأوضحت أن دبي أدركت مبكراً قيمة وأهمية الشركات الناشئة، ودورها في تحفيز النمو الاقتصادي، وعليه، بدأت تتجه على نحو مكثف خلال السنوات الأخيرة صوب الشركات الناشئة، وتَبَنت فكراً ونهجاً اقتصادياً جديدين يركزان على دعم الشركات الناشئة وتزويدها بمصادر التمويل اللازمة.

وأوضح تقرير «إكسفورد بيزنس جروب» أنه لا أدل على هذا الاهتمام من تخصيص دبي لنسبة 20% من كافة العقود المرتبطة بمعرض «إكسبو 2020 دبي» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن هذه الخطوة كان لها أبلغ الأثر في منح مزيد من الزخم لمشهد ريادة الأعمال المزدهر أصلاً في دبي.

وتطرق التقرير إلى الدور الذي تضطلع به غرفة دبي في دعم الشركات الناشئة، من خلال إطلاق أكثر من بوابة تتولى هذا الدعم، ومنها برنامج «تجار دبي» لدعم رواد الأعمال.