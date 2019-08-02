«سنتربوينت» تفتتح «متجر المستقبل» الأول من نوعه في ابن بطولة مول

المصدر: دبي- البيان

افتتحت «سنتربوينت»، أكبر وجهة للأزياء في المنطقة والتابعة لمجموعة لاندمارك، أمس «متجر المستقبل» الأول من نوعه في ابن بطوطة مول، ويقدم المتجر للعملاء تجربة تسوق تجمع بين عالمي تجارة التجزئة التقليدية والإلكترونية في مكان واحد. افتتح المتجر علي لوتاه رئيس مجلس إدارة «نخيل العقارية». ويمتد المتجر الجديد على مساحة 42.38 ألف قدم مربعة، ويتوّج افتتاحه خطوة طموحة في إطار استراتيجية الشركة ذات القنوات المتعددة.

وتشتمل المزايا الجديدة صناديق محاسبة عبر الهواتف المتحركة وعمليات دفع أبسط، علاوة على غرفة حصرية للأمهات وأطفالهن ومزودة بمقاعد مريحة لضمان حصولهن على تجربة تسوق خالية من المتاعب. كما يتم تقديم خدمة شخصية يصطحب بموجبها المتسوقون متخصصاً في الأزياء عند رغبتهم لمساعدتهم وتقديم نصائح الموضة لتلبية أذواقهم. وإضافة إلى ذلك، يستمتع المتسوقون بالقهوة والوجبات السريعة المقدمة في منصة القهوة الجديدة في المتجر.