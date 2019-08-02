«يورو نيوز»: دبي تتطلع لتصبح أسعد مكان على الأرض

المصدر: دبي- وائل الخطيب

تحتل الإمارات حالياً المرتبة 21 في تقرير السعادة العالمي، ومن هذا المنطلق وضعت دبي نصب عينيها أن تصبح أسعد مكان على الأرض وفق تقرير نشره موقع «يورو نيوز».

وأوضح التقرير أن السعادة الآن أضحت في صميم السياسة الوطنية لدولة الإمارات، ففضلاً عن تعيين وزير دولة للسعادة والرفاهية معالي عهود الرومي تم طرح «أجندة السعادة» تحت إشراف مؤسسة حكومة دبي الذكية.

ومن أجل أن تصبح مدينة سعيدة في دبي، يقول حمد العوضي قائد مشروع أبطال السعادة في دبي الذكية للموقع: ثمة حاجة إلى تعاون بين جميع القطاعات، مشيراً إلى وجود أكثر من 47 من أبطال السعادة ينتمون إلى أكثر من 40 قطاعاً حكومياً أو كياناً.

وأرجع التقرير تقدم الإمارات في مؤشر السعادة إلى زيادة أرباح المؤسسات والشركات والتقدم الوظيفي وتحسن جودة الحياة.