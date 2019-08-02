بورصة دبي للذهب تسجّل أفضل أداء شهري في تاريخها

المصدر: دبي - وام

سجلت بورصة دبي للذهب والسلع، أفضل أداء شهري في تاريخها الممتد 14 عاماً، وسجلت أحجام تداول بلغت 2.382 مليون عقد، بقيمة تجاوزت 39.2 مليار دولار خلال يوليو، محطمة بذلك رقمها القياسي السابق، والذي سجلته في مايو 2018.

وكان عقد الكوانتو الآجل للروبية الهندية، الأفضل أداءً في يوليو، والذي سجل أفضل أداء شهري منذ إطلاقه مع تداول 1,106,309 عقود، بزيادة 192 % على أساس سنوي.

كما سجل العقد الآجل للذهب، والذي يعد من أهم منتجات البورصة أداءً قوياً الشهر الماضي مستفيداً من أدائه القوي في يونيو والذي أتى على خلفية عدم استقرار المشهد الاقتصادي العالمي وبلغ حجم التداول على هذا المنتج 61,764 عقداً بزيادة مقدراها 209 % على أساس سنوي.