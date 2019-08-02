17 % نمو أرباح «دبي للاستثمار» خلال الربع الثاني

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «دبي للاستثمار» تحقيق 151 مليون درهم أرباحاً خلال الربع الثاني، بزيادة 17% مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت الأرباح 353 مليون درهم مقارنة بنحو 491 مليوناً في العام السابق، وشمل هذا المبلغ الأرباح الناجمة عن عمليات اندماج واستحواذ بـ 64 مليون درهم و333 مليون درهم للفترات المعنية.

وارتفعت أرباح النصف الأول من دون إدراج هذه البنود الاستثنائية بمقدار 131 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.

وارتفعت الأصول 1.09 مليار درهم إلى 20.65 مليار درهم حتى 30 يونيو 2019 في حين بلغ العائد السنوي على السهم 5.9%.

وقال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار: «أثبتت دبي للاستثمار قدرتها على تحقيق الأداء القوي باستمرار بفضل الطبيعة المرنة والمتنوعة للعمليات».