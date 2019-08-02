طلب المشاركة بـ«فيوتشريزم 2019» حتى 5 أغسطس

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، أمس، تمديد الموعد النهائي لتقديم طلبات المشاركة في الدورة الثالثة من مسابقة برنامج «فيوتشريزم»، الذي يقام بالتعاون مع شركة «أكسنتشر» المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية المهنية لغاية الاثنين 5 أغسطس الساعة 9 صباحاً بتوقيت الإمارات.

وجاء قرار التمديد نظراً للإقبال الكبير، الذي أبدته الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات حول العالم للمشاركة في برنامج «فيوتشريزم»، لمنحها فرصة إتمام تسجيل طلباتها حتى تتمكن من عرض ما لديها من حلول تقنية مبتكرة في المجالات التالية:

- التجارب المخصّصة-: استخدام ملاحظات وآراء المتعاملين وتحليل البيانات لتوفير تجارب شخصية مناسبة للزوّار.

- تسهيل التجارب: توفير تجارب ممتعة والحرص على راحة بال المسافرين من خلال إزالة القيود بين الطيران والضيافة والخدمات التي توفرها الوجهة.

- الكفاءة الرقمية للعمليات: استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي لتحسين العمليات التشغيلية للمنشآت في القطاع والتي تتضمن: السعة الفندقية، الدفع، الحجز، وإدارة الكوادر البشرية.

- تسويق الخيار الأول للوجهة: تشجيع المسافرين من شتى أنحاء العالم لاختيار دبي لتكون وجهتهم المفضّلة.

- السفر الواعي: استخدام التكنولوجيا والابتكار لدعم مفهوم السفر المستدام كجزء من مبادرة دبي للسياحة المستدامة.

- التجربة «المدمجة»: حلول تكنولوجية تشهد تمازجاً بين التكنولوجيا الرقمية والتجربة المادية، خلال رحلة الزائر ولا سيما في الأماكن التي يتم التعامل معه مباشرة، وذلك بهدف إيجاد تجارب موحّدة وتحسين وتطوير مشاركة وتفاعل العميل.

وتخضع الشركات العشر المتأهلة لبرنامج مكثّف مدته 6 أسابيع، يتم بعدها منح كل شركة فرصة إتمام مشروعها بدعم من «دبي للسياحة»، و«مجموعة سيرا»، و«أتلانتس النخلة»، و إعمار للضيافة، طيران الإمارات. وبعد انتهاء مرحلة التأهيل، سيقوم المتنافسون بعرض ما لديهم من أفكار ومفاهيم مبتكرة أمام رجال الأعمال والمستثمرين في جناح دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» ضمن«جيتكس فيوتشر ستارز»، أكبر مؤتمر للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأصحاب المشاريع التكنولوجية العالمية، والمستثمرين الدوليين، وشركات السياحة والسفر الرائدة، والذي سيقام في وقت لاحق من هذا العام.

دعم

وتحظى دورة 2019 بدعم مجموعة من الشركاء والمستثمرين من قطاعات مختلفة، وعلى رأسهم «مجموعة سيرا» شريكاً استراتيجياً، وأتلانتس النخلة، ومجموعة إعمار للضيافة، ومجموعة طيران الإمارات، وفنادق أكور.

جائزة

تعلن «دبي للسياحة» اسم الشركتين الفائزتين بالمركزين الأول والثاني بتاريخ 8 أكتوبر، وستحصل الشركتان على جائزة مالية بقيمة 100 ألف درهم، إضافة إلى مزايا أخرى تتضمن، إصدار تراخيص وتأشيرات العمل في دبي، إلى جانب توفير مكاتب حاضنة لها، وفرص للحصول على تمويل استثماري.