26 مليوناً صافي أرباح شركة البحيرة الوطنية للتأمين

المصدر: دبي- البيان

حققت شركة البحيرة الوطنية للتأمين نتائج فنية جيدة خلال النصف الأول من 2019، رغم اتباع سياسة اكتتابية أكثر تشدداً يتوقع أن تؤتي ثمارها المرجوة خلال الفترات المالية القادمة.

وبلغ صافي الأرباح 26 مليون درهم في نهاية النصف الأول 2019 مقابل 31 مليون درهم في نهاية النصف الأول 2018، وذلك إلى تراجع إيراد العقار المملوك للشركة بالنظر إلى الظروف السائدة في سوق العقار

وبدأت الشركة الإعداد لتطبيق المعيار رقم 17«IFRS» لعقود التأمين الذي سيدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من أول يناير 2022. وتم إنجاز المرحلة الأولى من الأعمال المطلوبة. كما تدرس الشركة حالياً العروض المقدمة من مجموعة شركات عالمية لتنفيذ المرحلة الثانية من الأعمال، والعمل جارٍ للتعاقد مع الشركة الأفضل للمباشرة بالتنفيذ.

وقال الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس الإدارة: إن الأقساط المكتتبة بلغت 418 مليون درهم في نهاية النصف الأول 2019 مقابل 247 مليوناً في نهاية النصف الأول 2018. وبلغت أرباح عمليات التأمين 16 مليوناً في نهاية النصف الأول 2019 مقابل 15,6 مليون درهم نهاية النصف الأول 2018. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 658 مليون درهم مقابل 635 مليوناً نهاية العام 2018.

وبلغت موجودات الشركة 2,440 مليون درهم في نهاية يونيو مقابل 1,734 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2018. وأكدت الشركة، حرصها على تطوير قدراتها التنافسية، وتعزيز الضوابط الخاصة بإدارة المخاطر، بما يتوافق مع مبادئ وممارسات الحوكمة في الشركات المساهمة العامة. كما تهدف إلى حماية حقوق مساهميها وعملائها على حدٍ سواء. وتتبع الشركة سياسة انتقائية في أعمالها التأمينية والاستثمارية. كما تحرص على تطوير منتجات جديدة تواكب تطلعات ومتطلبات عملائها المتزايدة على كافة المستويات.