«تاليس» تطلق محفظة الهوية الرقمية من «جيمالتو» عبر الهواتف الذكية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مجموعة «تاليس» محفظة الهوية الرقمية من «جيمالتو»، التي تتيح للحكومات إصدار نسخة رقمية آمنة من الوثائق الرسمية للمواطنين عبر هواتفهم الذكية، بما في ذلك بطاقات الهوية والبطاقات الصحية ورخص القيادة، ما سيمكنهم من إثبات هويتهم إلكترونياً وعلى أرض الواقع والاستفادة من الخدمات الخاصة بكل يسر.

ويستخدم الحل تقنيات أمان متعددة المراحل، وتشفيراً معقداً لتوفير حماية عالية الفاعلية للبيانات الشخصية، بينما يتيح للمستخدمين تحكماً كاملاً بنوعية المعلومات التي يرغبون بمشاركتها مع إمكانية تحديد وقت النشر والأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على هذه المعلومات.

وجاء تصميم محفظة الهوية الرقمية مع مراعاة خصوصية المستخدم بشكل تام عبر حصر مشاركة المعلومات بالجهات التي يختارها المستخدم نفسه، كما تتيح للحكومات إدارة وتوثيق جميع وثائقها الرسمية وفرض قواعد صارمة.