«سرْك» للتنقل بالوسائل الخفيفة تدشّن مقرها الإقليمي في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «سرْك» الشركة الأولى أوروبياً في مجال التنقل باستخدام الوسائل الخفيفة، افتتاح مقرها الإقليمي في الإمارات باستثمارات تبلغ ملايين الدولارات.

ويمثل ذلك أول توسع لأعمال الشركة خارج الاتحاد الأوروبي. وتعتبر «سرْك» أول شركة عالمية للتنقل باستخدام الوسائل الخفيفة تنطلق خدماتها رسمياً في منطقة الخليج بالشراكة مع الجهات التنظيمية المحلية ومطورين من القطاع الخاص. وأصبح بإمكان المقيمين في أبوظبي الآن التنقل في مناطق مخصصة على دراجات سكوتر كهربائية معتمدة من «سرْك».

وأنشأ شركة «سرْك» رائد الأعمال لوكاس غادوسكي الذي سبق أن أنشأ شركة «دليفري هيرو» التي تمتلك وتدير شركات توصيل الطعام في أوروبا وعدد من الشركات الإقليمية في المنطقة مثل طلبات، كاريدج، زوماتو الإمارات وهنقرستيشن، وهو أيضاً عضو مجلس إدارة ومستثمر في شركة فولوكوبتر، التي تعمل على تطوير خدمة التاكسي الجوي في الإمارات.

وقال غادوسكي: ندعم التنقل باستخدام الوسائل الخفيفة المسؤول، ونعمل مع المجتمعات المحلية ومستخدمي الطرق الآخرين لتطوير النقل الحضري. وصمّمت دراجات السكوتر الكهربائية الخاصة بـ«سرْك» لاستخدام مشترك وآمن وسلس، كما أنها مصممة من منظور السلامة أولاً، إذ تقدم ثباتاً أكثر وتدوم لفترة أطول.

ويبرز هذا الشغف بالسلامة من خلال تميز دراجات «سرْك» بعجلات أكبر، ونظام تعليق مزدوج، وبطاريات تدوم لمدة أطول، وأفضل ما توصلت إليه تقنيات أنظمة الفرامل والعديد من الميزات البارزة الأخرى. هذا ويغطّي كل رحلة على متن دراجات «سرْك» تأمين يشمل الحوادث الشخصية والمسؤولية تجاه الغير ومسؤولية الدراجة. وتوفر «سرْك» في تطبيقها تعليمات واضحة حول السلامة وإرشادات محلية عن كيفية استخدام المركبات بشكل قانوني ومسؤول.

ومع إطلاقها خدماتها في أبوظبي، تعمل «سرْك» على خطط توسع إضافية في منطقة الخليج بقيادة مؤسسَي الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جايديب دونا، وبدر الكالوتي.