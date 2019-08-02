ارتفاع إيرادات وعوائد «سيركو» خلال النصف الأول

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «سيركو» العالمية المتخصصة في مجال إدارة المرافق العامّة، تحقيق نتائج إيجابية في النصف الأول من العام 2019 في ظل استمرار جاذبية أسواق الشرق الأوسط وفرص النمو الكبيرة فيها. وبعد أن حققت أداءً قوياً في العام الماضي، والذي كان بمثابة نقطة تحول بالنسبة لها، سجلت الشركة نمواً متواصلاً في الإيرادات، في حين ارتفعت الأرباح وهوامش الأرباح في النصف الأول.

عوائد

وكشفت «سيركو» أن عوائدها من منطقة الشرق الأوسط للأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت 753 مليون درهم. ومن منظور عالمي، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 8% لتصل إلى 6,716 ملايين درهم صعوداً من 6,215 ملايين. كما كان حجم الطلب على خدمات الشركة قوياً، حيث تجاوز حاجز 15 مليار درهم، متخطياً الإيرادات المتوقعة للعام 2019، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لوجود حضور قوي للشركة على الصعيد العالمي.

فرص

وقال فيل مالم، الرئيس التنفيذي لشركة «سيركو الشرق الأوسط»: «تعتبر منطقة الشرق الأوسط سوقاً جاذباً ومليئاً بالفرص التي تساعدنا على التوسع الاستراتيجي، وهو الأمر الذي يمكن أن يعزى إلى حجم سوق تعهيد الخدمات والسمعة القوية ومواقع المشاريع الممتازة. وتشمل محفظتنا الجديدة قطاعي النقل والصحة، كما أننا سنواصل جهودنا لإعادة بناء حضور أقوى في المنطقة والمساهمة أكثر في الإيرادات العالمية للمجموعة».

وأضاف: «نحن واثقون أن الشركات في الشرق الأوسط قادرة على توسيع نطاق تأثيرها في مختلف أنحاء المنطقة، وتحقيق طموحاتها في النمو من خلال تطوير الأعمال الجديدة. ونقدم في كل عام مجموعة واسعة من النتائج المحتملة، ومن خلال النجاح الذي حققناه في النصف الأول من العام الجاري، فإننا في وضع جيّد استعداداً للأشهر المقبلة التي نتوقع خلالها تحقيق المزيد من التحسن».