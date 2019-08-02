«ثريت كوتينت» تطلق أعمالها في الشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «ثريت كوتينت»، لابتكارات منصات عمليات الأمن، عقد شراكة مع شركة ستارلينك. وبموجب بنود الاتفاقية، تعمل ستارلينك على ترويج وتوزيع منصة «ثريت كيو» من «ثريت كوتينت»، عبر شبكتها من الشركاء ومزودي الحلول في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

تتزايد أهمية قدرة المؤسسات على ضمان أمن بياناتها ودعم احتياجات عملائها كأحد أبرز عوامل النجاح، فيما يعتمد نجاح استراتيجيات الأمن السيبراني في المؤسسة على استقصاء التهديدات، لتخفيف أعباء العمل التي تواجهها فرق الأمن المعلوماتي ودعم المؤسسات في اختيار الحلول المناسبة لرصد وتخطيط المخاطر في الوقت الصحيح. وستساعد حلول عمليات الأمن «ثريت كيو» المؤسسات في أن تكون متقدمة ومتفوقة على التهديدات المعلوماتية، فيما تساعد عملاء ستارلينك على التعامل بكفاءة أكبر مع الحوادث الأمنية، وتحديد التدابير التي ينبغي عليهم اتخاذها لتقليل المخاطر وحماية بيئة عملهم بكفاءة ودقة أكبر.

وقال أنتوني بيريدج، نائب رئيس الأعمال الدولية لدى «ثريت كوتينت»: كما هي الحال في العديد من المناطق، تتزايد الحاجة في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لتعزيز العمليات الأمنية وتحسين إدارة استقصاء التهديدات، وهو السبب الذي يجعلنا في «ثريت كوتينت» متحمسين لتوسعة نطاق أعمالنا ودخول تلك الأسواق بدعم من «ستارلينك».

استجابة

ويمكن لفرق استقصاء التهديدات على اختلاف أحجامها تستفيد من استعمال «ثريت كيو» لإعداد تصنيف للاستقصاء وفقاً لمعايير يحددها العميل، ولاستخدام بيانات التهديدات سريعاً في الجداول الحالية للاستشعار، وبناء تدفقات العمل للتركيز على زمن الكشف والاستجابة، كما تسمح حلول «ثريت كيو» بتحقيق فهم مشترك بين الفرق والأدوات ضمن البنية التحتية للدفاع في المؤسسة، حيث تناسب المنصة حالات الاستخدام التفاعلية (للاستجابة للأحداث) والاستباقية (التي تتوقع التهديدات وتعمل على تزامن وترتيب استقصائها عبر الأنظمة)، إلى جانب دعم حالات الاستخدام المستقبلية عبر التكيّف مع اختلاف احتياجات الأعمال.