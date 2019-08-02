«أكاديمية كانون للصغار» تقيم مخيماً صيفياً

المصدر: دبي- البيان

أقامت «كانون الشرق الأوسط» مخيماً صيفياً لمهارات التصوير الفوتوغرافي مخصص للعائلات تحت عنوان «رواة القصص الصغار»، وذلك برعاية «أكاديمية كانون للصغار».

ويتضمن برنامج المخيم إقامة ورش للعمل تنظم في استديوهات «جلف فوتو بلس» في السركال آفنيو. وتشمل تكاليف المشاركة في البرنامج تقديم منتجات عالية الجودة من شركة «كانون»، حيث يمكن للأطفال اقتناء هذه المنتجات، وذلك لمواصلة تطوير مهاراتهم في مجال التصوير الفوتوغرافي على المدى البعيد.

وتم تنظيم ثلاث ورش عمل، تبقى منها ورشة عمل مخصصة للأطفال ضمن الفئة العمرية بين 13 و15 سيتم تنظيمها خلال الفترة بين 4 أغسطس حتى 9 أغسطس. وتتضمن استخدام كاميرات DSLR من «كانون» وطابعات «كانون» للصور الاسلكية المدمجمة. وتعد أعداد المنتجات محدودة، لذلك ينبغي على الأهالي تسجيل الحضور بشكل مبكر.

وقال فينكاتاسبرمانيان هاريهاران، مدير وحدة الأجهزة المخصّصة للمستهلكين لدى شركة كانون الشرق الأوسط: نسعى في «شركة كانون الشرق الأوسط» من خلال تنظيم هذا البرنامج إلى تطوير مواهب اليافعين، كما نرغب في تشجيعهم على الإبداع والابتكار ليصبحوا رواة للقصص من الطراز الرفيع.