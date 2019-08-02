«المنهل» تطلق تطبيق «مكتبة افتراضية» مجانية للأطفال

المصدر: دبي - البيان

أطلقت المنهل إحدى أقسام شركة تكنوليدج للتجارة العامة ومقرها الإمارات وبالتعاون مع قسم أمراض الدم والأورام للأطفال بالمستشفى السلطاني في سلطنة عُمان وبدعم من شركة أرا للبترول إحدى شركات مجموعة الزبير ومقرها سلطنة عُمان، تطبيق «أطفال المستشفى السلطاني»، وهو أول تطبيق من نوعه صمم خصيصاً ليكون المكتبة الافتراضية المجانية للأطفال المقيمين بالمستشفى وليكون من وسائل العلاج المتبعة لمساعدة الأطفال على تخطي مراحل العلاج.

وأظهرت العديد من الدراسات تأثير القراءة الإيجابي على سرعة تجاوب الأطفال للعلاج وأثرها على إنقاص مدة البقاء بالمستشفى، حيث تلقى العديد من الأطفال عناية متلازمة بالقراءة وأسهم ذلك إيجاباً بتجاوبهم للعلاج.

ويقدم التطبيق المُشغَّل بواسطة شركة المنهل وباستخدام أحد منتجاتها المتخصصة للأطفال «نهلة وناهل» مئات القصص التفاعلية التي يمكن للأطفال الاستماع لها وقراءتها، بالإضافة إلى الألعاب التعليمية وأوراق عمل متنوعة.

ويمكن لكل طفل بالمستشفى تحميل التطبيق مجاناً من المتاجر الإلكترونية أبل ستور وغوغل بلاي، ومن ثم مسح الرمز الخاص بالدخول الملصق على سرير الشفاء للاستمتاع بمئات القصص التي تم اختيارها خصيصاً بمواضيع ومستويات عمرية مختلفة.