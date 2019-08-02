«جلف ماركيتنج جروب» تسجّل نموّاً من خانتين في مبيعات متاجرها

المصدر: دبي - البيان

كشفت «جلف ماركيتنج جروب» أن مشاركتها في مفاجآت صيف دبي 2019 كانت الأكثر نجاحاً في تاريخ مشاركاتها بالحدث حتى تاريخه، حيث حققت متاجرها في الإمارات نمواً من خانتين في مبيعات التجزئة مقارنة بالفترة نفسها من 2018.

وتخطت مبيعات متاجر التجزئة التابعة للشركة، التي تضم علامات تجارية منها «نايكي» و«سن آند ساندس سبورتس» و«صيدلية سوبر كير» وغيرها، الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2014.

عوامل

وقال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في جلف ماركيتنج جروب: لطالما اشتهرت دبي بعروض التجزئة الاستثنائية، لذلك فإن مبادرات على غرار مفاجآت صيف دبي تسهم إيجاباً في تعزيز سمعتها الرائدة وتستقطب اهتمام سكانها وزوارها على حد سواء. ولا شك أن التعاون الواسع بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة والقطاع الخاص، إضافة إلى إطلاق أفكار جديدة وعناصر إبداعية إلى نسخة هذا العام من المفاجآت، هي عوامل في غاية الأهمية أسهمت في تحقيقنا هذه النتائج.

وأضاف: مع قرب انطلاق الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»، نحن على ثقة بأن قطاع التجزئة بدبي على أهبة الاستعداد للاستمرار بالنمو باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم. وفي الوقت الراهن يسهم قطاع التجزئة في الإمارات بشكل كبير في تنويع اقتصادها.

تقرير

وأفاد تقرير جديد نشرته شركة «ألبن كابيتال» بأن قطاع التجزئة في الدولة سيشهد نموّاً متواصلاً خلال السنوات المقبلة، أكثر من أي بلد آخر في دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل توقعات بتحقيق معدل نمو سنوي مركب قدره 5.1% بدءاً من 2018 حتى 2023.

وتهدف مفاجآت صيف دبي الذي يحتفي بالتسوق والترفيه على مدار أشهر، إلى تمكين المتسوقين من الاستمتاع بموسم الصيف في دبي عبر الحفلات الحيّة، وعروض الألعاب النارية، والتخفيضات المجزية في أرجاء المدينة، وانطلقت المفاجآت هذا العام من 12 يونيو وتتواصل حتى 3 أغسطس.