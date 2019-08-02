المصدر: دبي - البيان

حققت إمارة دبي الصدارة كأفضل المدن العربية لإقامة الطلاب لما تتمتع به من بنية تحتية تعليمية متطورة وبيئة محفزة على الإبداع والابتكار.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه في «تويتر»: «دبي أفضل المدن العربية لإقامة الطلاب بحسب مؤشر أفضل المدن لإقامة الطلاب 2019 الذي يعدّه مركز الاستشارات العالمي «كيو إس».

وحافظت لندن على مركز الصدارة في القائمة كأفضل مدن العالم للطلاب لعام 2019، وجاءت بعدها كل من: طوكيو، ملبورن، ميونيخ، برلين، مونتريال، باريس، زيوريخ، سيدني، وسيئول.

كما جاءت مدن: الشارقة، عجمان، وأبوظبي ضمن صدارة قائمة أبرز المدن للطلاب في العالم العربي، متقدمة بمراكز عديدة عن المدن العربية الأخرى في القائمة.