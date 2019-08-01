«إنسومنيا» يواعد عشاق الألعاب الإلكترونية في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

تستضيف دبي في مضمار ميدان في 17 أكتوبر ولمدة ثلاثة أيام مهرجان «إنسومنيا» للألعاب الإلكترونية، الذي يعتبر الأهم من نوعه في المملكة المتحدة.

ومن المتوقع أن يستقطب المهرجان الذي ينظم ضمن شراكة تمتد عدة سنوات مع «جلوبال إيفنت مانجمنت» الآلاف من عشاق هذه الألعاب من كل أنحاء المنطقة.

وقال مارتن جيبز، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جيم جروب المملكة المتحدة»، الجهة المنظمة للمهرجان إن الإقبال على الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط التي تعد أسرع أسواق هذا القطاع نمواً في العالم، يشهد نمواً هائلاً. ويعكس مهرجان «إنسومنيا دبي» النموذج ذاته المتبع في المملكة المتحدة، حيث يتيح 14 من أشهر الألعاب الإلكترونية التي يتسنى للزوار تجربتها، بالإضافة إلى ألعاب الجوال والواقع الافتراضي وألعاب الألواح وأزياء «كوسبلاي» ونهائيات الرياضات الإلكترونية والعروض المسرحية، كما يستضيف عدداً من الضيوف الدوليين من أمثال «SeaPeeKay» الذي يشتهر ببث لعبة «ماينكرافت» على موقع «يوتيوب».

وتتيح بطولة «الطريق إلى إنسومنيا» لعشاق التشويق التسجيل عبر الإنترنت والبدء بأجواء التحدي واللعب حتى قبل انطلاق المهرجان، حيث تستضيف منافسات فردية وجماعية عبر الإنترنت للتأهل إلى نهائيات «إنسومنيا دبي» للألعاب الرياضية الإلكترونية، مع فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 500 ألف درهم إماراتي. وسيقدم المهرجان أيضاً منافسات «إنسومنيا» لأزياء «كوسبلاي» التي تتضمن 3 فئات.