مصرف الإمارات المركزي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

المصدر: وام

أعلن مصرف الإمارات المركزي أنه سيقوم اعتبارا من اليوم بخفض أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها، وذلك تماشيا مع انخفاض أسعار الفائدة على الدولار بعد قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي بخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه أمس.

وأوضح المصرف المركزي في بيان أصدره مساء أمس أنه تم أيضاً خفض سعر إعادة الشراء "الريبو" الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الايداع بـ 25 نقطة أساس، وتمثل شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة.