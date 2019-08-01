وزارة المالية توقّع اتفاقاً مع «اتصالات» لتوفير الدفع الإلكتروني للشركات

المصدر: دبي- البيان

أبرمت وزارة المالية مؤخراً اتفاقية مع شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، يتم بموجبها تقديم خدمات الدفع عن طريق الدرهم الإلكتروني للشركات من خلال البوابة الرسمية لشركة «اتصالات». وبموجب الاتفاقية، سيتمكن عملاء «اتصالات» من الشركات من إجراء دفعاتهم المستحقة إلكترونياً باستخدام منظومة الدرهم الرقمي عبر القنوات الرقمية التي تتيحها «اتصالات».

وأكد يونس الخوري، وكيل وزارة المالية التأكيد على سعي الوزارة لتقديم أفضل حلول الدفع الرقمية للمتعاملين، وتعزيز الريادة العالمية للدولة في مجال أنظمة المدفوعات المتقدمة. وقال يونس الخوري: «يأتي توقيع هذه الاتفاقية مع شركة «اتصالات» في إطار سعي الوزارة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمة الدرهم الإلكتروني، وذلك عبر توفير الخدمة لعملاء الشركة ومن خلال قنواتها الرقمية المتعددة».

وأضاف: «تساهم منظومة الدرهم الإلكتروني في ترسيخ هوية وطنية ذات علامة تجارية لتطوير نظم المدفوعات في الدولة، ويدعم توسيع انتشار المنظومة وقاعدة المستفيدين منها أهداف الأجندة الوطنية للاقتصاد الرقمي، ويعزز تنافسية الدولة على مستوى نماذج الأعمال المتقدمة. وتوفر المنظومة العديد من المزايا التي تشمل رسوماً تنافسية ثابتة، وإمكانية سداد رسوم الخدمات عبر مختلف القنوات، بما في ذلك تطبيقات الهاتف المحمول والمحفظة الرقمية وأكشاك الخدمة الذاتية الموزعة بالدولة.»

وقالت هناء الرستماني، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة ببنك أبوظبي الأول: «توقيع الاتفاقية مع «اتصالات» لتوسيع نطاق خدمات الدرهم الإلكتروني يبرز التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص في الدفع الرقمي؛ ويتماشى مع تطلعاتنا في البنك للمساهمة في تعزيز الخدمات الإلكترونية بالدولة».