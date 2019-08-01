اتحاد الغرف يعزّز التعاون مع سلوفاكيا

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة حميد محمد بن سالم، أمس في غرفة تجارة أبوظبي، دوشان هورانياك سفير جمهورية سلوفاكيا بالدولة، وبحث اللقاء الدعوة الموجهة لاتحاد الغرف لزيارة سلوفاكيا ومجالات وفرص التعاون والشراكة المتاحة بين القطاع الخاص الإماراتي ونظيره في سلوفاكيا، كما تم بحث فرص الاستثمار وسبل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين الصديقين والاستفادة من الخبرات والبنى التحتية المتوفرة بالدولة.

وأشار حميد بن سالم إلى أن عقد اللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات للوفود التجارية من خلال البعثات التجارية المتخصصة مع سلوفاكيا يعد فرصة لالتقاء أصحاب وصاحبات الأعمال السلوفاكيين مع نظرائهم بدولة الإمارات للاطلاع على فرص التعاون والشراكة المتاحة، وصولاً لتحقيق نمو وتصاعد في حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث أوضحت بيانات إحصاءات التجارة الخارجية أن المبادلات لا تزال أقل من الطموحات المأمولة في ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.