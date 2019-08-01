أول منصة «بلوك تشين» للتعرّف إلى العميل

المصدر: دبي- البيان

أعلن، أمس، من مركز دبي المالي العالمي، وبنك المشرق من خلال مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة له، وشركة نوربلوك، لتكنولوجيا المالية الخاصة بعمليات «التعرف على العميل» و«تأهيل العملاء» ومقرها مركز دبي المالي العالمي، تشكيل تحالف للتعاون في إطلاق أول اتحاد لمشاركة بيانات العملاء باستخدام تكنولوجيا «بلوك تشين» في المنطقة في الربع الأول من 2020، ما سيسهم في دعم الشركات والمؤسسات في إجراءاتها المتعلقة بالتعرف على العملاء.

مبادرة رائدة

وستعمل هذه المبادرة الرائدة في السوق على تيسير إجراءات تسجيل وفتح ملفات للعملاء الجُدد وتبادل المستندات الثبوتية الخاصة بالعملاء بطريقة أسرع وأكثر أماناً، وذلك من خلال تقنيات موزّعة متطوّرة من بينها تقنية «بلوك تشين». كما يحدد البرنامج آلية صياغة اتفاقية تحالف لتنظيم الجهود التعاونية المشتركة بين البنوك والهيئات الحكومية والمؤسسات المالية وغيرها من الهيئات المانحة للتراخيص في المستقبل من أجل الاشتراك في المنصة. وفي الوقت الذي يمثل فيه مركز دبي المالي العالمي وبنك المشرق العضوان المؤسسان للمبادرة، فإن الانضمام للتحالف سيكون مفتوحاً أمام جميع المؤسسات المالية وجهات الترخيص المؤهلة.

استثمار في التكنولوجيا

وقال معالي عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: نحن على قناعة بأن الاستثمار في تكنولوجيا بلوك تشين سيحسن بشكل كبير من تجربة تسجيل وفتح ملفات للعملاء الجُدد من جهة والالتزام بالمتطلبات التنظيمية من جهة أخرى، نظراً لكونه يوفر منصة موحدة لإتمام هذه العملية بسرعة وسهولة أكبر. كما توفر مثل هذه التقنيات الناشئة فرصاً كبيرة للمصارف العاملة في دولة الإمارات وعموم المنطقة، لما توفره لها من مصادر جديدة للإيرادات، وبالتالي دفع عجلة نمو أعمالها بصورة مستدامة على المدى البعيد. ونحن سُعداء للغاية بمشاركتنا في هذا التحالف الجديد لتطوير منصة «التعرف على العميل» القائمة على بلوك تشين، وهو ما يؤكد مكانة بنك المشرق بصفته البنك الأكثر تقدماً في المنطقة.

بدوره، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: هذه المبادرة فرصة فريدة لتوظيف التكنولوجيا المبتكرة في تقديم تجربة سهلة ومتكاملة للشركات الحديثة والشركات القائمة في المركز. وبينما نستعد لخوض مرحلة جديدة من النمو والتوسع، يلتزم مركز دبي المالي العالمي بصناعة مستقبل القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وعلى مستوى العالم.