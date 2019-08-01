«البداد» تورّد 1.5 مليون متر مربع من القاعات المتنقلة لحملات الحج

المصدر: دبي - البيان

حققت «البداد للمناسك» القابضة زيادة نوعية في حجم توريداتها من القاعات المتنقلة لحملات الحج لموسم 1440هـ - 2019 لتبلغ مليوناً و477 ألف متر مربع تم تجهيزها بخبرات وصناعة إماراتية كاملة انطلاقاً من مصانع شركات البداد في مجمع الصناعات الوطنية في دبي، فيما قام بعمليات التركيب والإشراف طاقم سعودي مختص من مهندسين وخبراء وكوادر عاملة متميزة.

وقال زايد البداد «الرئيس التنفيذي لـ«البداد للمناسك» القابضة إن المجموعة وفرت متطلبات القائمين على مشاريع الحج في الســـعودية وعملائها من مسؤولي حملات الحج وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية خلال أوقات قياسية للغاية، حيث قامت بالاستفادة من الطاقة الإنتاجية الكبيرة والتطور التقني المميز لمزودها الرئيسي «البداد كابيتال» بدبي بتوريد وتركيب القاعات المتنقلة لحملات الحج لصالح المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب شرق آسيا، التي تشمل بلدان إندونيسيا وتايلاند والصــين وماليزيا والفلبين وسنغافورة بمساحة تصل إلى 410 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى أكثر من 381 ألف متر مــربع لصــالح المؤسســة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا وأستراليا وحجاج مسلمي أوروبا وأمريكا، و9800 متر مربع لكبار حجاج جنوب شرق آسيا، و3600 متر مربع لمطوفي شرق آسيا.

كما أنجزت لصالح المؤسسة الأهلية لحجاج جنوب شرق آسيا /‏‏ البعثة الإماراتية أكثر من 55 ألف متر مربع، وأكثر من 493 ألف متر مربع لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، وأكثر من 101 ألف متر مربع لصالح حجاج الداخل، ونحو 13 ألف متر مربع لمكاتب الخدمة الميدانية و5500 متر مربع لمطوفي حجاج الدول العربية.

ولفت إلى أن «البداد للمناسك» نجحت في تحـــقيق زيادة كبيرة ونوعية في حجم مشاريعه لصالح حجاج الداخل، من الحجاج الخاصين والمقـيمين في السعودية مشيراً إلى أن «البداد للمناسك» القابضة تولت هذا العام توريد وتركيب قاعاتها المتنقلة في منطقة «منى» بمساحة 52 ألف متر مربع، لتضاف إلى حجم أعمالها القياسي في منطقة عرفة.