«دو» تنضم إلى الائتلاف العالمي لتطوير تقنية الاتصالات الضوئية

المصدر: دبي- البيان

باتت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أول مزود خدمات اتصال والعضو المؤسس الوحيد على مستوى المنطقة، الذي ينضم إلى «الائتلاف العالمي للاتصالات الضوئية»، وهو ائتلاف يضم مجموعة من الشركات الرائدة عالمياً في تكنولوجيا الاتصالات والإضاءة والبنية التحتية وصناعة الأجهزة ويهدف إلى استكشاف وتطوير تقنيات لاسلكية جديدة لتمكين الاتصالات الضوئية إلى جانب تحديد وصياغة المعايير العالمية لهذه التقنية الناشئة.

ويمثل انضمام «دو» إلى ائتلاف الشركات خطوة جديدة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لتطوير وجلب أحدث الابتكارات التكنولوجية ونشرها في أنحاء دولة الإمارات، حيث تؤكد مشاركة «دو» في الائتلاف العالمي التزامها بالاستفادة من التقنيات الرائدة، التي تعمل على تمكين السكان والشركات والجهات الحكومية محلياً وعالمياً.

ملامح المستقبل

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «نفخر في «دو» بكوننا في طليعة الشركات التي تحرص دوماً على تطوير واعتماد أحدث الابتكارات التكنولوجية ووضعها بين يدي سكان دولة الإمارات والشركات العاملة عبر مختلف قطاعات الأعمال.

ومع التطورات اللافتة التي شهدتها تقنية الاتصالات اللاسلكية الضوئية عالية السرعة أو ما يعرف اختصاراً بـ«لاي فاي»، نتطلع إلى رسم ملامح مستقبل هذه التكنولوجيا بالتعاون مع شركائنا العالميين بهدف تعزيز قدرات سكان دولة الإمارات ورفدهم بحلول وخدمات اتصال جديدة ومبتكرة. ويسعدنا الانضمام إلى الائتلاف العالمي للاتصالات الضوئية للمساهمة في تحويل هذه التقنية إلى واقع ملموس وتمكين عملائنا من الاستفادة من إمكاناتها».

وتشمل الاتصالات اللاسلكية الضوئية عالية السرعة تقنيتي «نقل البيانات عن طريق الضوء» و«اتصالات الكاميرا البصرية»، واللتين حظيتا باهتمام متزايد على مدار الأعوام القليلة الماضية عبر العديد من المجالات مثل المدن والمنازل الذكية والثورة الصناعية الرابعة 4.0 وبيئات التصنيع بالإضافة إلى البيع بالتجزئة والسياحة.