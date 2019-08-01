الدائرة الأمنية بمجموعة الإمارات تستضيف «ندوة أمن الطيران المدني» 22ــــ 24 سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

تستضيف الدائرة الأمنية بمجموعة الإمارات، «ندوة أمن وجوائز الطيران المدني 2019». وستعقد الندوة، التي تعد من أبرز الأحداث المحلية والعالمية في مجال أمن الطيران المدني، بين 22 و24 سبتمبر 2019 في فندق جيه دبليو ماريوت ماركي بدبي.

وتشمل محاور الندوة في دورتها الرابعة 30 جلسة حول موضوعات عدة، أبرزها الحرب الكيماوية والإلكترونية والطائرات من دون طيار وكيفية كشفها والإرهاب وتهريب البشر والمنتجات. كما تتضمن 8 ورش عمل تتناول موضوعات عن اختراقات الدماغ والأمن في التجمعات الجماهيرية وتحليل السلوك والاستعداد لوقوع الأزمات وتمريناً يسلط الضوء على عمليات الخطف.

وستجمع الندوة عدداً من أبرز خبراء أمن الطيران العالميين ومن ضمنهم علماء أعصاب وخبراء استراتيجيين في السلوك البشري ومؤثرون وقادة ومؤسسون ومدراء في صناعة الأمن. وسيقام حفل استقبال المشاركين على متن السفينة الفاخرة «إليزابيث 2».

وتلتزم القيادة العليا في طيران الإمارات بتحفيز الوعي بالتحديات واتجاهات أمن الطيران المدني وتبادل الأفكار وأفضل الممارسات بين مختلف الجهات ذات العلاقة. وسيفتتح الندوة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ويلقي السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات الكلمة الافتتاحية.

وقال الدكتور عبدالله الهاشمي، نائب رئيس أول الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات: يسرنا استقطاب الندوة مزيداً من المشاركين حول العالم في كل دورة، ما يعكس نجاح هذا الحدث الذي يشكل منصة لمشاركة ومناقشة التحديات والمستجدات الأمنية والمجتمعية. وتشكل مسألة الأمن جانباً أساسياً من حياتنا المهنية والشخصية في ظل عالم رقمي معقد، وهي مسؤولية الجميع. لذلك فإننا نجمع متحدثين وممثلين من صناعات عدة، وخبراء ومسؤولين حكوميين، وهيئات تنظيمية وناقلات جوية ومشغلي مطارات.

ويأتي تنظيم الندوة عقب النجاح الذي حققته دورة عام 2017، التي جمعت أكثر من 400 مسؤول وخبير أمني و25 راعياً رئيساً وعارضاً. وتتضمن الندوة تقديم جوائز التميز في أمن الطيران المدني، تقديراً للأداء والإنجازات المتميزة التي تحققت في هذا المجال. وتشمل الترشيحات الأفراد والمؤسسات على السواء، على أن يتم اختيار الفائزين من قبل فريق من خبراء أمن الطيران.