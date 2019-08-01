محاكم «دبي المالي العالمي» توسع تسجيل وصايا غير المسلمين

المصدر: دبي- البيان

أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي، إدخال تغييرات في قواعد تسجيل الوصايا، لتستوعب الآن أصول المقيمين والمستثمرين من مختلف إمارات الدولة، إلى جانب الأصول الموجودة خارج حدود الإمارات.

ودخلت التعديلات حيز التنفيذ، اعتباراً من 1 يوليو. كما أكد مركز خدمة الوصايا التابع لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، إمكانية تعديل الوصايا المسجلة لديها مجاناً، حتى موعد حددته بنهاية شهر أغسطس 2019، لتشمل الأصول والموجودات الواقعة ضمن حدود دولة الإمارات وخارجها.

وقال القاضي زكي بن عزمي رئيس المحاكم مركز دبي المالي العالمي: «مع وجود ما يقرب من ثمانية ملايين وافد مقيم في الإمارات، أقرت حكومة دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، بوجود حاجة إلى حل قانوني مبتكر، لتوفير راحة البال للمقيمين والمستثمرين من غير المسلمين، فضلاً عن تعزيز جاذبية دبي والإمارات العربية المتحدة، كوجهة للمواهب والاستثمارات الأجنبية. وإدراكاً لهذا الطلب المتزايد، قمنا بتعديل قواعدنا لتوسيع نطاق هذه الخدمة العامة، لتشمل الآن الأصول من مختلف إمارات الدولة وخارجها».

وأنشأت محاكم مركز دبي المالي العالمي، مركز خدمة الوصايا لغير المسلمين في 2015، لمنح غير المسلمين المقيمين والمستثمرين في الإمارات، خياراً لنقل أصولهم أو تعيين أوصياء لأطفالهم، وفقاً للتعليمات المذكورة في وصاياهم.

ومنذ بدء هذه الخدمة في 2015، سجلت محاكم مركز دبي المالي العالمي أكثر من 5000 وصية، مع أكثر من 85 محامياً، يمثلون أكثر من 80 شركة محاماة مسجلة ومعتمدة لصياغة الوصايا.