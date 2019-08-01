نمو متوقع لعائدات صادرات الإمارات

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

توقعت وحدة الإيكونوميست انتلجانس، نمو عائدات التصدير في الإمارات، مواكبة لحجم الصادرات وتماشياً مع انتعاش إعادة التصدير من دبي، مرجحة نمو عائدات تصدير النفط بشكل معتدل في 2019 ـ 2020، بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، رغم الزيادات في أحجام تصدير النفط، لكنها لن تلبث بعد ذك أن تعاود نموها بوتيرة متسارعة في غمرة خطط أبوظبي لزيادة الطاقة الإنتاجية.

كما توقعت زيادة واردات السلع بين 2021 ـ 2023 في ظل التوقعات بحدوث زيادة في الاستهلاك الخاص والحكومي، وأن تضيق فجوة الفائض التجاري من 18.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 15.5% في 2023.

وقالت إن رؤية الإمارات للسياسة الاقتصادية على الصعيدين الاتحادي والمحلي ستواصل استهداف الحد من اعتماد الإمارات على قطاع الهيدروكربونات، وجذب التمويل الأجنبي إلى قطاع النفط لتوجيه السيولة إلى قطاعات أخرى.