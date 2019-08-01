بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الإمارات والمكسيك

المصدر: مكسيكو سيتي- وام

بحث أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى المكسيك مع غراسييلا ماركيس كولين وزيرة الاقتصاد في المكسيك،

سبل الارتقاء بالتبادل التجاري والاستثماري بين الإمارات والمكسيك والتعاون في المجالات ذات الصلة.

واستعرض السفير خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد المكسيكية الجهود المبذولة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري وأهمية الزيارات المتبادلة بين وفود البلدين بما فيهم رجال الأعمال.

من جهتها أكدت الوزيرة حرص بلادها على تعزيز علاقات التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مثل دولة الإمارات، مشيدة بمستوى بالجهود المبذولة لتعزيز التعاون على الصعيد التجاري والاستثماري، بما يحقق مصلحة البلدين الصديقين.