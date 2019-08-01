مجلس سيدات أعمال عجمان يطوّر مبادراته لمواكبة المشاريع والأهداف

المصدر: عجمان - وام

أكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، حرص المجلس على تطوير وتفعيل مبادراته وبرامجه لتواكب تطلعات سيدات الأعمال عضوات المجلس بما يضمن استدامة ونمو مشاريعهن ويحقق أهداف المجلس الاستراتيجية.

وأوضحت أن مبادرة «رفوف» التي تهدف إلى تشجيع عضوات المجلس إلى الترويج لمنتجاتهن عبر منافذ بيع قد شهدت تطوراً ملحوظاً أثمر عن منفذين بيع دائمين في جمعية عجمان التعاونية ودائرة التنمية السياحية في عجمان، لتقدم 11 سيدة أعمال منتجاتهن من عطور ودخون ومشغولات يدوية وبهارات وغيرها من المنتجات.

وأشارت الدكتورة آمنة خليفة إلى أن مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة تجارة وصناعة عجمان يسعى إلى زيادة أعداد المُشاركات في المبادرة وتعزيز استفادتهن من خلال الاحتكاك المباشر مع الجمهور، الأمر الذي يزيد من فرص تقييم المنتج وتطوره وتحوله لنشاط تجاري قائم.

وأشادت بتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على تنوع الدعم اللازم لإنجاح مشاريع سيدات ورائدات الأعمال واستدامة أعمالهن وتطورها، وبالشراكة الفعّالة بين المجلس ومختلف الجهات الحكومية والخاصة في تنظيم مبادرة «رفوف».

وأكدت أن المجلس يولي التسويق والترويج لمنتجات عضواته أهمية كبرى من خلال مبادراته ودوراته ومعارضه المتنوعة بهدف فتح قنوات تسويق مباشرة بين سيدات الأعمال عضوات المجلس والمجتمع المحلي لتحفيزهن واستدامة مشاريعهن، وكذلك المشاركة في المعارض والفعاليات.