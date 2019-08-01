توقيع اتفاق تعاون بين «راكز» وبنك المشرق

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تم أمس في مقرّ هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة ومؤسسة بنك المشرق، الأمر الذي يتيح لعملاء راكز الاستفادة من العديد من المزايا والحلول المصرفية الحصرية، والمصممة خصيصاً لتناسب قطاع المشروعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقّع الاتفاقية رامي جلاد المدير التنفيذي لمجموعة راكز، وروهيت غارغ رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في بنك المشرق، وسيحصل عملاء راكز على عدد من المزايا، منها سرعة فتح الحسابات المصرفية بمساعدة فريق عمل متخصص بالمصرف، كما سيتمتع عملاء راكز بإمكانية الحصول على مجموعة كبيرة من المنتجات التي يقدمها بنك المشرق، أبرزها إمكانية فتح الحسابات المصرفية، وإجراء المعاملات المصرفية، والاستفادة من الخدمات المالية.

وقال رامي جلاد: تحرص الهيئة على التعاون مع المصارف الرائدة في الإمارات رغبةً منها في إتاحة الفرصة أمام عملائها للاستفادة من خيارات التسهيلات المصرفية المصممة خصيصاً لقطاع الأعمال والشركات.

وقرر بنك المشرق تخصيص اثنين من المكاتب التابعة له في مركز خدمات راكز في منطقة الحمرا ومركز راكز للأعمال بدبي في برج بوليفارد بلازا لمساعدة عملاء الهيئة في عمليات فتح الحسابات المصرفية، والإجابة عن أسئلتهم بشأن المنتجات والخدمات التي يقدمها المصرف. وتعاونت راكز هذا العام أيضاً مع اثنين من المصارف الرائدة الأخرى داخل الدولة، وبحسب ما جاء على لسان جلاد، ستواصل راكز سعيها للدخول في شراكات استراتيجية، لا تقتصر فقط على قطاع المصارف، ولكنها ستمتد أيضاً لتشمل كيانات وجهات أخرى يمكنها مساعدة عملائها ودعمهم خلال رحلة أعمالهم.