بيع مزيج خام عُمان تحميل أكتوبر بعلاوة 0.20 دولار للبرميل عبر مزادات بورصة دبي للطاقة

المصدر: دبي - البيان

نظّمت بورصة دبي للطاقة أمس مزاداً لصالح وزارة النفط والغاز العمانية. وتم بيع الشحنة المكونة من مليوني برميل من مزيج نفط خام عُمان تحميل أكتوبر بعلاوة بلغت 0.20 دولار أمريكي للبرميل تضاف إلى أسعار البيع الرسمية لشهر أكتوبر.

وكانت المنصة شهدت مشاركة 22 شركة في المزاد، حيث تم تقديم ما يزيد عن 21 عطاء خلال نافذة زمنية تبلغ دقيقتين. ويتم احتساب أسعار البيع الرسمية لخام عُمان على أساس المتوسط الشهري لسعر المؤشر اليومي لبورصة دبي للطاقة.

وقال رائد السلامي، المدير العام لبورصة دبي للطاقة: «تسلط العطاءات التي تم طرحها خلال المزاد الضوء على ارتفاع الطلب على خام نفط عُمان والنفوط المماثلة. وبرز هذا الطلب بشكل أكبر من خلال حجم المشاركة العالي في المزاد من قبل العديد من كبار الشركات النفطية في العالم، والذين يستفيدون من القدرة على المشاركة من خلال منصة المزادات.

وكانت البورصة نظمت العديد من المزادات، والتي تم عبرها طرح ما يزيد عن 37.6 مليون برميل من نفوط مختلفة بما في ذلك مزيج خام عُمان، وخامي البصرة الخفيف والثقيل، وخام كيمانيز الماليزي. وهناك أكثر من 60 شركة مُسجَّلة على منصة مزادات البورصة، ما يؤكد الطلب المرتفع على هذه المنتجات».