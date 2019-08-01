36 مليون درهم أرباح «البنك العربي المتحد» النصفية

المصدر: دبي- البيان

أعلن البنك العربي المتحد تحقيق أرباح صافية قدرها 36 مليون درهم في النصف الأول، حيث يواصل البنك الاستراتيجية المتحفظة في أخذ المخصصات وزيادة نسبة التغطية. وشهد البنك زيادة في إيرادات الفوائد بنسبة 6% وانخفاضاً في المصاريف التشغيلية بنسبة 6%، ما يوفر أدلة إضافية على أن البنك في وضع جيد للنمو والازدهار.

وقال الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد: أظهر البنك خلال النصف الأول من العام الجاري ثباتاً في الأداء واستدامة في تطوير أعماله والارتقاء بنوعية وتميّز برامجه وتحسين جودة عروضه، وهو الأمر الذي انعكس نمواً في صافي أرباح البنك لهذه الفترة، مشيراً إلى أن البنك يسير وفق استراتيجية مدروسة تتسق مع متطلبات النمو وتطلعات المساهمين، مؤكداً أن البنك ينظر بثقة إلى المستقبل، ومستمر بتطوير وتحسين نموذج عملياته ونشاطاته بشكل يتوافق مع قاعدة عملائه ومسيرة النمو المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال أحمد أبو عيدة، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: نتائج النصف الأول تعزز ثقة عملاء ومساهمي البنك خصوصاً مع نمو إيرادات الفوائد بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي، وانخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 6% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، ما يؤشر إلى قدرة البنك على الابتكار في حلول مصرفية تزيد التفاؤل بنشاطاته وعملياته التشغيلية. وأضاف أن النتائج الإيجابية للبنك تحفزنا أكثر على العمل الدؤوب لتحقيق رضا متعاملينا ومساهمينا.

ونحن مستمرون خلال الفترة المقبلة بتطبيق رؤيتنا الطموحة والاستثمار في التقنية الحديثة لإدارة مواردنا بشكل أكثر فعالية تزيد من إيراداتنا، وتخفض مخاطر عملياتنا، بما يعزز من صافي أرباحنا وثقة متعاملينا بجودة أصولنا وخدماتنا. وسجل إجمالي الدخل 282 مليونا مدعوماً بزيادة دخل الفوائد 6% في النصف الأول.