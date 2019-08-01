4 ملايين درهم صافي أرباح «أملاك» في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أملاك للتمويل، أمس، نتائجها المالية للنصف الأول من العام والمنتهي في 30 يونيو، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 215 مليون درهم بزيادة قدرها 6% مقارنة مع 203 ملايين درهم للفترة نفسها من عام 2018.

وارتفعت الإيرادات من أنشطة الأعمال التمويلية بنسبة 2% لتصل إلى 87 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة مع 85 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق.

وسجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 4 ملايين درهم في النصف الأول 2019 مقارنة مع 11 مليون درهم في النصف الأول 2018. وانخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 3% لتصل إلى 59 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة مع 61 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.

وسجّلت أملاك تكاليف إطفاء بقيمة 50 مليون درهم بانخفاض نسبته 15% مقارنة مع 59 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي. وتمثـل تكالیف الإطفـاء عكـس أربـاح القيمـة العادلـة المتعلقـة بـالاعتراف المبـدئي للودائـع الاسـتثمارية. وحافظت الأصول على قيمتها عند 6 مليارات درهم، كما بقي إجمالي التزامات الشركة ثابتاً عند 5 مليارات كما بنهاية 2018.

وقال عارف البستكي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل: «رغم ظروف السوق الصعبة فإن أملاك قدمت أداءً إيجابياً في النصف الأول، وأكدت صحة استراتيجيتنا للمساعدة في نمو أعمالنا وتوفير القيمة لمساهمينا. وحققنا تقدماً كبيراً على صعيد إعادة التفاوض مع الممولين بشأن شروط التمويل، ونتوقع الانتهاء من هذه المفاوضات والتوقيع على اتفاقية جديدة قبل نهاية العام. وسيوفر لنا ذلك مزيداً من المرونة للتكيف مع ظروف سوق العقارات في المنطقة، كما سيتيح للشركة الفرصة لتعزيز أعمالها».