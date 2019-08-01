118 مليون درهم مبيعات «جلفار» في الربع الأول

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، إحدى أكبر شركات صناعة الأدوية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن نتائجها المالية للربع الأول 2019، حيث حققت الشركة مبيعات بلغت 118,3 مليون درهم وصافي خسارة 91,6 مليون درهم.

وقال جيروم كارل، المدير العام للشركة: «تماشياً مع التوقعات، كان الربع الأول 2019 فترة تحدٍ للشركة، ومع ذلك فإن نقاط القوة في أعمالنا الأساسية لا تزال ثابتة، ونحن نسعى لتحقيق أولوياتنا الحالية».

وأضاف: «نحن واثقون من أنه بإمكاننا وضع الأسس الصحيحة لتحقيق النجاح في المستقبل. إن محور أولوياتنا في هذا العام هو التركيز على استعادة مكانة الشركة وإنعاش مبيعاتها، وقد وضعنا بالفعل الكثير من الأُسس من أجل تحقيق ذلك».

وخلال عام 2018، تأثرت إيرادات شركة جلفار سلباً بالحظر المؤقت لهيئة الغذاء والدواء السعودية على تصدير منتجات الشركة إلى المملكة، وبالتالي ركزت إدارة الشركة على تخفيض التكاليف واتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز قوة الشركة وزيادة التدفقات النقدية إلى أقصى حد.

كما أعلنت الشركة في وقت سابق عن تعيين موظفين تنفيذيين جدد للمساعدة في توجيه الشركة نحو الربحية والنجاح على المدى الطويل.