«تفوق لإدارة المرافق» تضيف أول قارب إلى أسطولها بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «تفوق لإدارة المرافق»، إحدى الشركات التابعة لـ «مجموعة التزام لإدارة الأصول»، ومقرها أبوظبي، إضافة قارب إلى أسطولها المتنامي من المركبات في أبوظبي. ومن خلال هذه الخطوة، ستتيح الشركة لفريق العمليات الخاص بها، إمكانية الحفاظ على نظافة مختلف المواقع في جزيرة الريم، بما في ذلك الممرات المائية وغابات المانغروف المحيطة.

وسيعزز القارب مكانة الشركة كمزود لخدمات إدارة المرافق القائمة على التكنولوجيا والابتكارات الحديثة، ولتقديم حلول مصممة خصيصاً للمجمعات السكنية والتجارية، ومرافق الرعاية الصحية، والممتلكات الفردية، ومساحات التجزئة والموانئ والطيران، وتكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات.

وتقدم «تفوق لإدارة المرافق» خدماتها لأكثر من 200 عميل، و10 ملايين قدم مربعة من العقارات، بالإضافة إلى إدارة مجموعة من المرافق البارزة، بما في ذلك «مارينا باي» و«أوشن سكيب».

وقال محمد الشرف مدير العمليات في التزام لإدارة الأصول: يعزز القارب التزامنا بحماية البيئة والحفاظ عليها، من خلال تنظيف المياه المجاورة للمشاريع التي نخدمها. والقارب أول خطوة في مرحلة جديدة من توفير الخدمات والتوسع في الإمارات، والتي ستتيح لنا المزيد من النمو.