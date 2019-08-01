تعاون بين «أبوظبي العالمي» وكينيا في التمويل المستدام

المصدر: أبوظبي- البيان

أبرمت سلطة تنظيم الخدمات المالية، التابعة لسوق أبوظبي العالمي، مذكرة تفاهم مع هيئة أسواق رأس المال في كينيا، لتعزيز سبل التعاون المشترك في مجال التمويل المستدام، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات التمويلية المستدامة لسوق أبوظبي العالمي لتشمل دولة كينيا في قارة أفريقيا.

وقع المذكرة بول موثاورا الرئيس التنفيذي لهيئة أسواق المال في كينيا، وفيليب ريتشارد المدير التنفيذي للشؤون الدولية في سلطة تنظيم الخدمات المالية، التابعة لسوق أبوظبي العالمي. ويأتي التعاون بعد مناقشات وتنسيق مستمر بين الطرفين لتوسيع نطاق تطوير التمويل المستدام في كلتا الولايتين القضائيتين، وتعزيز الشراكة القائمة لدعم التكنولوجيا المالية.

وقال بول موثاورا، الرئيس التنفيذي لهيئة أسواق المال في كينيا: «تأتي هذه المبادرة في الوقت المناسب، حيث من المتوقع أن يلعب التمويل المستدام دوراً مهماً في قيادة نمو أسواق رأس المال في كينيا، الأمر الذي يتماشى مع تعهد مراكش الذي يدعو إلى زيادة حجم التمويل للمشاريع المناخية، إلى جانب تحسين القدرات والتكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الأخرى النامية».

وقال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية، التابعة لسوق أبوظبي العالمي: «بدأت شراكتنا وعلاقتنا مع هيئة أسواق المال في كينيا منذ عام 2017 في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تبادلنا الأهداف المشتركة المتمثلة في تعزيز الابتكار والاندماج المالي والتعاون التنظيمي، ونحن سعداء بمواصلة هذا التعاون لتعزيز تكوين رأس المال ونشر التمويل المستدام في إطار التزامنا باستراتيجيات الاقتصاد الأخضر في دولتينا وأجندتهما الوطنية».