تمديد التسجيل بالنسخة الإماراتية الثالثة من مسابقة رواد القصر

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، تمديد فترة التسجيل لرواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب المشاريع والأفكار المبتكرة بالنسخة الثالثة من مسابقة رواد القصر ــ الإمارات والتي ستعقد في أبوظبي، وسيكون 20 أغسطس آخر موعد لاستلام طلبات المتقدّمين للمسابقة.

وأكدت موزة الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أهمية المسابقة التي تم إطلاقها في نوفمبر 2016، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير أندرو، دوق يورك، في تعزيز مفهوم ريادة الأعمال بين أوساط الشباب، وخلق جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتيين القادرين على المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والتنويع الاقتصادي، ودفع عجلة النمو في أبوظبي والدولة بشكل عام.

وتشترط المسابقة أن يتقدّم فردٌ أو فريق من مواطني الإمارات بطلب المشاركة فيها، على أن يضم الفريق مواطناً إماراتياً واحداً كحد أدنى، ويقوم العضو الإماراتي بتقديم المشروع أمام لجان الاختيار. وستركز المسابقة هذا العام على «التكنولوجيا التي تخدم البشرية»، حيث ستتطرّق المشاريع المقدَّمة إلى الموضوع من زاوية علمية وتقنية متطورة، يستكشف من خلالها المتنافسون تأثير التكنولوجيا المحتمل في حياتنا اليومية، من خلال تركيزهم على التكنولوجيا بصفة عامة، وعلوم الاتصالات والروبوت، والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي.

وستعقد الجولة الأولى للعرض المبدئي في أبوظبي في 16 سبتمبر، بينما ستقام الجولة الثانية في 18 سبتمبر بدبي، أما المعسكر التدريبي فسيمتد على يومي 6 إلى 7 أكتوبر القادم، على أن يعقد الحفل الختامي والتصفيات النهائية في 9 أكتوبر.