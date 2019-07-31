الإمارات الـ 8 عالمياً في الثقة بمنظمات المجتمع المدني

المصدر: دبي - سيد صالح

احتلت الإمارات المركز الثامن عالمياً من حيث ثقة شعبها في منظمات المجتمع المدني، وفقاً لدراسة أصدرتها مؤسسة «غالوب» الأمريكية للدراسات الاستشارية.

ورصدت دراسة «غالوب» مستوى ثقة مواطني كل دولة من دول العالم في منظمات المجتمع المدني، والتي تشمل المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية.

وأفادت الدراسة بأن 70% من شعب الإمارات أبدوا ثقتهم في منظمات المجتمع المدني، و10 % أبدوا عدم ثقتهم، فيما أبدى 20% عدم درايتهم بالأمر.

وتفوقت الإمارات في مستوى ثقة شعبها في منظمات المجتمع المدني على كافة دول أوروبا عدا مالطا وآيسلندا، بما في ذلك ألمانيا وروسيا، اللتان جاءتا ضمن أسوأ 10 دول في مستوى الثقة، حيث بلغ مستوى ثقة الشعب الألماني في منظماته الأهلية 31%، فيما يتجاوز مستوى ثقة الشعب الروسي 29%. كما تفوقت الإمارات أيضاً على الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، اليابان وكوريا الجنوبية.