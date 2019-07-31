600 مليون درهم لإثراء فعاليات الأعمال والمهرجانات بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في‏ أبوظبي تخصيص ميزانية ضخمة بإجمالي 600 مليون درهم لإثراء فعاليات الأعمال والمهرجانات الكبرى الترفيهية على مستوى الإمارة وتعتبر الميزانية الجديدة إحدى المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الدائرة في إطار برنامج «غداً 21» الحكومي الهادف إلى تسريع الجهود التنموية في أبوظبي وتعزيز مكانة الإمارة لتصبح واحدة من أفضل المدن عالمياً من ناحية ممارسة الأعمال والاستثمار والمعيشة والعمل والزيارة من خلال التركيز على تطوير الفعاليات الترفيهية والمهرجانات العالمية وقطاع الأعمال.

انطلاقة استراتيجية

وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة /‏ أبوظبي: «إنّ إطلاق هذه المبادرة يعطي أبوظبي انطلاقة استراتيجية جديدة لتعزيز حضورها المحلي والعالمي باستقطاب أبرز الجهات المتخصصة في تنظيم فعاليات الأعمال والترفيه وتقديمها للعالم كوجهة سياحية متميزة تتمتع بمزيج متنوع يناسب مختلف الفئات من الجمهور والزوار».

وأشار أن الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع السياحي سواءً كان ترفيهياً أو متخصصاً في الأعمال، يؤكد مستوى الثقة الذي توليه القيادة الرشيدة للدائرة ومشاريعها وخططها، فضلاً عن الإمكانات التي تتمتع بها الإمارة لترسيخ مكانتها، ومواصلة استقطاب الاستثمارات مدفوعة بالنمو المستمر الذي يشهده القطاع السياحي على مستوى الإمارة.

وأشاد وكيل الدائرة ببرنامج «غداً 21» الذي نجح في بناء شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص باعتباره شريكاً محورياً وداعماً للنمو الاقتصادي، وبما يضمن تقديم خدمات تتميز بالجودة وترفع من مستوى المعيشة في أبوظبي، بما في ذلك القطاعان الثقافي والسياحي، اللذان يعدان من القطاعات الواعدة في الإمارة.

فعاليات نوعية

وستعمل دائرة الثقافة والسياحة /‏ أبوظبي على تحقيق الانسجام بين المشاريع والمبادرات المرتبطة بالميزانية الجديدة مع برنامج «فرص أبوظبي» لتطوير الفعاليات القائمة واستقطاب منظمي الفعاليات العالميين وشركات الترفيه لإطلاق فعاليات مبتكرة ونوعية على أرض أبوظبي، ما يسهم في تنشيط أجندة الفعاليات الترفيهية والمتخصصة بريادة الأعمال على مدار العام.

وتسعى دائرة الثقافة والسياحة /‏ أبوظبي من خلال المبادرة إلى توسيع نطاق برنامج «فرص أبوظبي» وتعزيز أدائه، ما من شأنه أن ينعكس على مكانة أبوظبي كوجهة سياحية وثقافية وترفيهية عالمية، تماشياً مع مستهدفات «غداً 21» لجعل أبوظبي واحدة من أفضل الوجهات العالمية.

ثقة القيادة

وتتوزع ميزانية المبادرة بين الفعاليات السياحية الترفيهية وفعاليات سياحة الأعمال، وفعاليات سياحة الأعمال مع الترفيه، واستقطاب مجموعات الاجتماعات والحوافز ورفع عدد الحضور لفعاليات سياحة الأعمال، وملفات استضافة البطولات الرياضية، التي تدفع نحو توحيد الجهود مع الشركاء والمنظمين للفعاليات، ليصل إجمالي الأثر الاقتصادي المتوقع إلى نحو 1.6 مليار درهم.