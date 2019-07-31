بوينج تعين مسؤولاً إقليمياً للمبيعات والتسويق

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة بوينج للطائرات التجارية تعيين عمر عريقات نائباً لرئيس المبيعات والتسويق في الشرق الأوسط، ليشرف من خلال منصبه الجديد على أعمال شركة بوينج للطائرات التجارية والخدمات ذات الصلة انطلاقاً من مقرّ عمله الدائم في المنطقة والذي استحدثته الشركة للمرة الأولى.

وسيعمل عريقات، على تعزيز أعمال بوينج للطائرات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، معتمداً على مجموعة واسعة من العلاقات المتينة والشراكات القائمة التي أسستها الشركة على مر السنين مع أبرز شركات قطاع الطيران التجاري والهيئات الحكومية ومختلف الأطراف المعنية بالقطاع في المنطقة.

وقال عمر عريقات: «تتمتع بوينج بعلاقات قوية في الشرق الأوسط تمتد لعدة عقود، تمثل سوقاً حيوية ومهمة للغاية. وأتطلع مع فريق العمل لدي إلى العمل والتعاون بشكل وثيق مع كافة عملائنا وموردينا وشركائنا في المنطقة».