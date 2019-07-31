جمارك دبي تعزز ريادتها بإنجازات نوعية

المصدر: دبي ـ البيان

توجت جمارك دبي جهودها لتطوير العمل الجمركي بتحقيق إنجازات جديدة في الربع الثاني من العام 2019 تعزز دورها الرائد في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة وترسخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: نحرص على تطوير العمل الجمركي بوتيرة متصاعدة لنحقق رؤية الدائرة بأن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على تحقيق الريادة العالمية في كافة المجالات والتقدم بخطى ثابتة نحو المستقبل عبر الإبداع والابتكار في تطوير الأداء الحكومي لإسعاد الناس وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مسيرة التطوير الشاملة لدولتنا الحبيبة.

عين ساهرة

نجحت جمارك دبي في إحباط العديد من محاولات تهريب المواد المخدرة، وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يصادف 26 يونيو من كل عام كشفت الدائرة عن إنجاز 421 ضبطية مخدرات خلال الربع الأول من عام 2019، في جميع المنافذ الجمركية (البرية والبحرية والجوية).

في إطار التعاون بين المملكة المتحدة والإمارات، أعلنت المملكة المتحدة ودبي أن تعاونهما أسفر عن ضبط 198 مليون سيجارة غير مشروعة و122 طناً من منتجات التبغ غير المشروعة الأخرى (حوالي 450 طناً مترياً في الإجمالي) في الإمارات كانت متجهة إلى المملكة المتحدة، وتمثل هذه المنتجات المضبوطة إيرادات ضريبية مفقودة تقدر كلفتها المحتملة بأكثر من 175 مليون جنيه استرليني (840 مليون درهم)، أي ما يعادل تجهيز حوالي 7800 رجل إطفاء أو 7600 ممرضة مؤهلة حديثاً في المملكة المتحدة.

ابتكارات

واعتمد المجلس التنفيذي في دبي «محرك الإنتاجية» الذي ابتكرته وطورته جمارك دبي لتطوير واستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في زيادة القدرة الإنتاجية وخفض الكلفة وإسعاد العملاء بما يضمن تعزيز كفاءة القطاع الحكومي ودعم تنافسية دبي العالمية، ويهدف تحقيق زيادة في إنتاجية الموظفين باستخدام الذكاء الاصطناعي وذلك للتصدي للتحدي المتمثل في انخفاض نمو الإنتاجية، ويتميز «محرك الإنتاجية» بحساب الوقت المثالي لساعات العمل، ومتابعة الوقت بشكل تلقائي، وتقديم مؤشر للإنتاجية والتنبؤ بها، ومن ثم يقدم توصياته للإدارة، وذلك عبر تطبيق خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة وأبحاث القيادة على بيانات النظام.

نظام المراصفة

وتوجت جمارك دبي مبادراتها ومشروعاتها الجديدة لتيسير حركة التجارة المشروعة بإطلاق «نظام المراصفة الذكي» الذي يسهل رسو السفن التجارية في خور دبي لتفريغ وتحميل البضائع باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، وقد طورته الدائرة بأفكار أبدعتها عقول الموظفين الجمركيين في ابتكار نوعي جديد لتيسير حركة السفن التجارية يقدم للهيئات والإدارات الجمركية عبر العالم نموذجاً خلاقاً في الابتكار والتطوير الجمركي.

التعاون مع الشركاء

وأثمرت الجهود المشتركة بين جمارك دبي وشرطة دبي عن تحسين كفاءة الأداء الأمني في المنافذ الحدودية البحرية والبرية والجوية للإمارة، وتوجت هذه الجهود بتبادل الزيارات وتنظيم الاجتماعات المستمرة من أجل وضع إطار تمهيدي لشراكة مستدامة بينهما في كافة المجالات، حيث استقبل سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، وفداً رفيع المستوى من القيادة العامة لشرطة دبي برئاسة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وتناول اللقاء توطيد التعاون الأمني وحماية المجتمع ووضع إطار تمهيدي لاتفاقية تعاون مشترك في كافة المجالات بما يرسخ التكامل بين الدوائر الحكومية وأهميته في دعم المنظومة الكلية لأداء الحكومة، حيث تتسع آفاق التعاون والتنسيق بين جمارك دبي وشرطة دبي لتشمل الاستعداد لاستضافة اكسبو 2020 من أجل تحقيق مستوى من الخدمات للمشاركين في المعرض يبهر العالم وينقل دبي بسرعة إلى معانقة المستقبل الواعد عبر إقامة خط دبي للحرير والتحرك لتنفيذ مبادرات رؤية الإمارات 2071.

تطوير المراكز الجمركية

توجت جمارك دبي جهودها لاستكمال جاهزية مراكزها الجمركية مبكراً لمعرض اكسبو 2020 بإنجاز التطوير المتكامل والتحديث الشامل لغرفة العمليات الجمركية في مركز جمارك جبل علي وتيكوم التابع لإدارة مراكز جبل علي الجمركية، وقام أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي بافتتاح غرفة العمليات الجمركية في جبل علي والتي تم تحديثها باستخدام أفضل الأنظمة الإلكترونية الذكية لمراقبة العمليات الجمركية وإنجاز عمليات المعاينة والتفتيش بسلاسة تامة ودون تأخير، وبما يسهل متابعة الحاويات ضمن الحرم الجمركي لمركز جمارك جبل علي وتيكوم، حيث تم ربط نظام الحجز الخاص بجمارك دبي بنظام موانئ دبي العالمية، لتمكين العملاء من حجز مواعيد التفتيش الجمركي مباشرة عند استلامهم الرمز الإلكتروني الذي تصدره موانئ دبي العالمية للحاويات في جبل علي.

حماية الملكية الفكرية

وعززت جمارك دبي جهودها للتوعية والتثقيف بحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال جائزة الملكية الفكرية في المدارس والجامعات لتشجيع الأجيال الجديدة على الإبداع والابتكار، حيث بلغ عدد الطلبة المشاركين في الجائزة منذ إطلاقها في العام 2007 نحو 198 ألف طالب وطالبة توزعوا على 177 مدرسة و33 جامعة مشاركة.

مؤتمر عالمي

وشارك أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي ضمن وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في الجلسات الـ133 و134 لمنظمة الجمارك العالمية التي عقدت في مقر المنظمة بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو، حيث أعلنت جمارك دبي من مقر منظمة التجارة العالمية في العاصمة البلجيكية بروكسل وخلال جلسات مجلس المنظمة، عن استضافة دبي للمؤتمر العالمي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الأول من نوعه في المنطقة خلال الفترة 10إلى 12 مارس 2020 المقبل، وذلك بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية والهيئة الاتحادية للجمارك، بمواكبة الحدث العالمي إكسبو و«قمة إكسبو للحكومات 2020».

وشاركت جمارك دبي في فعاليات مؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية لتقنية المعلومات والتكنولوجيا والابتكار 2019 الذي نظم في العاصمة الأذربيجانية باكو في الفترة 12 إلى 14 يونيو تحت شعار «تقنيات حديثة لحدود ذكية- فرص جديدة للتجارة والسفر والنقل».

تنفيذ مبادرات مجتمعية وخيرية

عززت جمارك دبي جهودها في دعم وتنفيذ المبادرات المجتمعية والخيرية خلال شهر رمضان المبارك، من خلال تنفيذ 19 مبادرة مجتمعية استفاد منها أكثر من 45 ألف مستفيد.

وجاءت مبادرة سواعد الفرضة باكورة المبادرات ومن خلالها تم توزيع 20 ألف وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان على قائدي المركبات كما قام مبنى المطار 3 باستقبال المسافرين القادمين إلى دبي بوجبات رمضانية في مبادرة إفطار صائم، بالإضافة إلى مبادرة إفطار صائم وتوزيع وجبات إفطار الصائم على المساجد، واستفاد منها 15 ألف مستفيد، كما تم تنظيم مبادرة «يا باغي الخير أقبل» وتوزيع 550 وجبة إفطار يومياً، طيلة أيام رمضان على عملاء المراكز الجمركية البرية وفئة العمالة المساعدة، و«رمضانا مع ذخر»من خلال إقامة مأدبة إفطار لمنتسبي نادي ذخر الاجتماعي من الآباء والأمهات.