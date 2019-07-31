1.2 مليون مسافر عبر مطار آل مكتوم في النصف الأول

المصدر: دبي ـ البيان

ارتفعت حركة المسافرين عبر مطار آل مكتوم الدولي إلى 1.24 مليون مسافر خلال النصف الأول 2019، مقارنة بـ517.81 ألف مسافر في الفترة ذاتها من 2018بزيادة نسبتها ١٤٠٪.

وجاءت الزيادة بعد نقل بعض الرحلات الجوية لعدد من شركات الطيران خلال إغلاق مطار دبي الدولي للمدرج الجنوبي لخضوعه لعمليات تجديد في الفترة من 16 أبريل إلى 30 مايو. وتم تسجيل أكثر من 900 ألف مسافر من إجمالي حركة المرور في النصف الأول أثناء فترة الـ45 يوماً، وهو ما يعادل إجمالي حركة المسافرين السنوية للمطار في 2018.

أهم الوجهات

وكانت منطقة جنوب آسيا المساهم الأكبر في حركة مرور المسافرين بالمطار في النصف الأول، حيث استحوذت على أكثر من ربع حركة المرور بـ379.85 ألف مسافر، تليها رابطة الدول المستقلة بـ312.08 ألف مسافر، ودول التعاون بـ281.18 ألف مسافر. ومن بين المساهمين الرئيسيين الآخرين دول أوروبا الشرقية، ودول أوروبا الغربية بأكثر من 100 ألف مسافر لكل منهما.

روسيا تتصدر

وجاءت روسيا على رأس الدول التي يقصدها المسافرون خلال الأشهر الستة الأولى حيث تجاوز عدد مسافريها 293,1 ألف مسافر، تليها السعودية (201,13 ألف مسافر)، والهند (193,9 ألفا)، وألمانيا (89,41 ألفا).

وتصدرت موسكو المدن التي يقصدها المسافرون عبر مطار آل مكتوم خلال النصف الأول بـ165,36 ألف مسافر)، وجدة (55,87 ألفا)، وكراتشي (39,76 ألفا). وعلى صعيد حركة الطائرات، شهد المطار إقلاع وهبوط إجمالي 22,12 ألف رحلة طيران (+37.7% مقارنة بالعام الماضي).

الشحن

ونقل مطار آل مكتوم الدولي بضائع تبلغ حمولتها الإجمالية 450 ألف طن في النصف الأول من العام، بانخفاض قدره 5.3% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة للانخفاض الذي يشهده سوق الشحن الجوي العالمي.

وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: فترة الـ45 يوماً كانت بمثابة تحدٍ كبير لمطار آل مكتوم الذي نجح في استيعاب زيادة هائلة في حركة المسافرين والرحلات الجوية، حيث زادت الرحلات من 10 رحلات في اليوم إلى 80 رحلة في أيام الذروة.

وبفضل التخطيط والتعاون بين مطارات دبي وشركائنا في الخدمة بما في ذلك، دناتا، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وشرطة دبي وفلاي دبي وشركات الطيران الأخرى، تمكنا من تحويل التحدي إلى فرصة لإظهار مدى نجاح مطار آل مكتوم في أن يكون مطاراً رائعاً يتميز بالسرعة والكفاءة والراحة".

وكانت الأعمال التحضيرية للعمليات الموسعة في مطار آل مكتوم خلال الـ45 يوماً مماثلة من الناحية اللوجستية عند افتتاح مطار بحجم جلاسكو. وتطلب الأمر نقل حوالي 600 قطعة من المعدات الثقيلة إلى مطار آل مكتوم لتجهيز المرفق للتعامل مع حركة المرور الإضافية وضمان التشغيل السلس والسهل من اليوم الأول.

وخلال برنامج إعادة تأهيل مدرج مطار دبي، عرض مطار آل مكتوم الدولي مرافقه الموسعة حديثاً والتي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 26.5 مليون مسافر سنوياً.

ويحتوي المطار الموسع على 90 مكتباً لتسجيل المسافرين و10 مكاتب إضافية للعملاء من فئة رجال الأعمال و24 بوابة مغادرة ونظام مناولة للأمتعة يفحص 6000 حقيبة في الساعة و40 مكتباً لطلبات الجوازات و5 بوابات ذكية عند الوصول وموقف سيارات مظلل يستوعب 2500 سيارة وأصبح حالياً استخدامه مجاناً.

شركات

عملت 11 شركة طيران لنقل الركاب في مطار آل مكتوم الدولي بمعدل 525 رحلة أسبوعية إلى 31 وجهة دولية خلال فترة الـ45 يوماً من شهر أبريل إلى شهر مايو. كما يضم مطار آل مكتوم الدولي 18 مشغل شحن يصلون إلى 45 مدينة حول العالم.