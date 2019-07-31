«دبي الملاحية» تسهل حركة السفن بمشاريع الواجهة البحرية الجديدة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سلطة مدينة دبي الملاحية عن بدء تسهيل حركة مرور السفن للمشاريع الجديدة الجارية بدبي تماشياً مع جهودها لتعزيز وتطوير القطاع البحري وفقاً لأعلى المعايير العالمية بما يتواءم ومستهدفات «استراتيجية القطاع البحري».

وأتمت السلطة البحرية عمليات تقديم المساعدة الملاحية وإعطاء الموافقة للسفن بالإبحار والرسو والحركة من وإلى الموانئ الجديدة، باستخدام أضواء الملاحة البحرية و«نظام التعرف الآلي» في دفعة قوية باتجاه تأمين السلامة والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية للوسائل البحرية ضمن المياه الإقليمية في دبي.

وأوضح محمد آل حريز، مدير تحكم الممرات المائية في إدارة حركة المرور البحرية بسلطة مدينة دبي الملاحية أن تنظيم حركة مرور السفن للمشاريع الجديدة الجارية في دبي يمثل إضافة مهمة لجهود السلطة البحرية لتطبيق أفضل الممارسات الضامنة للملاحة البحرية الآمنة، مؤكداً أهمية التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتطبيق أفضل الممارسات البحرية التي من شأنها ترسيخ ريادة دبي على الخارطة البحرية العالمية.

وأضاف: تندرج هذه الخطوة في إطار التزامنا بإرساء دعائم الملاحة الآمنة باستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية والنظم المتقدمة للمعلومات والاتصالات لتجنب اصطدام السفن والمساعدة في الحصول على المعلومات اللازمة عن الموقع والاتجاه والسرعة والتوقيت العالمي ورقم التسجيل في المنظمة البحرية العالمية، انسجاماً مع مساعينا المستمرة للارتقاء بأداء وسلامة وكفاءة وتنافسية مكوّنات التجمّع البحري المحلي.

وتعمل سلطة دبي الملاحية على تسهيل حركة مرور السفن للمشاريع الجديدة الجارية بدبي باستخدام «نظام التعرف الآلي»، الذي يكتسب أهمية بالغة كونه دعامة أساسية في العمل البحري وشبكة تكاملية قائمة على «نظام تحديد الموقع العالمي» ونظام الاتصالات «فيه. إتش. إف» إلى جانب نظام أتمتة لمواءمة البيانات المرسلة والمستلمة وتحقيق الصلة مع الشبكة العالمية للنظام لغرض تتبع السفن وتعريفها مع بعضها البعض وإطلاق نداءات الإنذار عند الاقتراب الحرج بين سفينتين ومعرفة كل تفاصيل الملاحة.