تخريج الدفعتين الـ12 والـ13 من دورة ضباط الجمارك التأسيسية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

نظمت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي حفل تخريج الدفعتين الـ12 والـ13 من دورة ضباط الجمارك التأسيسية في خطوة استباقية لمفتشي ضباط جمارك أبوظبي للتهيئة لاستلام مهامهم، وذلك بالمسرح الرئيسي بمقر مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية بأبوظبي.

حضر الحفل راشد المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي والمديرون التنفيذيون وموظفو قسم التدريب والتطوير الوظيفي. وقال راشد المنصوري: «عاماً بعد عام، تقدم الإدارة العامة لجمارك أبوظبي رافداً جديداً من حماة الوطن من ضباط ومفتشي الجمارك الذين يؤكدون قدرة أبناء الإمارات على الذود عن وطنهم، وحماية أمن مجتمعهم والمساهمة بكل جد وإخلاص في ازدهاره الاقتصادي، متطلعين إلى تحمّل المسؤولية بكل عزم للتصدي لمحاولات اختراق نسيجه المتين بإدخال المواد الضارة والممنوعة».