الإمارات مركز لوجستي عالمي

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد موقع «لوجستيكس مديل إيست» أن سوق الخدمات اللوجستية في الإمارات يشكل واحداً من أهم القطاعات التي تقود عملية التحول والتطور من خلال اعتماد التكنولوجيا المتطورة، وذلك مع استمرار التدفق المستمر للتطورات التكنولوجية في إنترنت الأشياء، والروبوتات والأتمتة.

وقال التقرير: «على الرغم من الرياح المعاكسة الاقتصادية التي تدور حول الخليج العربي، يواصل قطاع الخدمات اللوجستية اتخاذ منحى نمو سريع، ولا يقتصر الأمر على تفوق القطاع اللوجستي، بل إنها تعتبر الآن بحق عامل تمكين في جهود التنويع الاقتصادي في البلاد، ووفقًا لمؤشر أجيليتي تعد الإمارات ثالث أفضل دولة أداء من بين 55 سوقاً لوجستية ناشئة».

وأضاف: «استثمرت حكومة الإمارات، بكثافة في البنية التحتية، وأصبحت مركزًا رئيسيًا للوجستيات وإعادة التصدير، وتوقع تقرير صدر حديثًا عن BMI Research أن ينمو سوق الشحن الجوي في البلاد بمعدل سنوي مركب يبلغ 4.8 % حتى عام 2021».

وتابع: «سيؤدي دمج أحدث الحلول التكنولوجية إلى إبقاء الإمارات في المقدمة في النقل المحلي والدولي».